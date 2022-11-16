«Используют любую возможность для обвинений России»: МИД РФ призвал беспристрастно расследовать ЧП с ракетами в Польше

В МИД РФ выразили уверенность, что беспристрастное расследование событий вокруг падения ракет на востоке Польши позволит разоблачить эту провокацию. В ведомстве подчеркнули, что РФ дала исчерпывающие комментарии относительно непричастности к этим событиям российских военных сразу после инцидента, однако на Западе поспешили растиражировать ложные сведения о вине России. В то же время дипломаты отметили, что предварительные данные об инциденте указывают на Украину.

В МИД России выступили с заявлением относительно инцидента с падением ракет в Польше. Российские дипломаты выразили уверенность, что беспристрастное расследование этих событий и обнародование результатов «разоблачат эту провокацию».

Как отмечается в заявлении ведомства, Министерством обороны РФ после падения ракет на востоке Польши вечером 15 ноября без промедления были даны исчерпывающие разъяснения о непричастности Вооружённых сил РФ к этому инциденту. В то же время в ведомстве назвали возмутительной реакцию на эти события, которая наблюдалась на Западе.

«Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия», — заявили в МИД РФ.

Как отметили дипломаты, вслед за этим последовали «консультации» западных структур, сопровождавшиеся бездоказательными обвинениями. В МИД РФ полагают, что речь идёт об умышленных действиях в рамках антироссийской кампании, проводимой вокруг событий на Украине.

В ведомстве также обратили внимание на оперативность, с которой Киев начал выдвигать обвинения в ЧП на территории Польши в адрес России.

«Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину», — подытожили в МИД РФ.

Напомним, вечером 15 ноября польское радио ZET сообщило со ссылкой на неофициальные источники о падении двух ракет в населённом пункте Пшеводув в восточной части Польши рядом с украинской границей. Согласно опубликованным данным, в результате ЧП погибли два человека.

МИД Польши вскоре опубликовал заявление, в котором утверждалось, что упавшая на востоке страны ракета якобы произведена в России. Вслед за этим последовали несколько других заявлений высшего польского руководства, в рамках которых был анонсирован ряд встреч чиновников по вопросам безопасности и обороны.

В НАТО и Пентагоне заявили, что следят за ситуацией, но призвали при этом избегать спекуляций и дождаться публикации фактов. В то же время глава США Джо Байден выразил предположение, что упавшая в Польше ракета не может быть российской.

Кроме того, CNN сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей. Уточняется, что это произошло примерно в то же время, когда в Польше зафиксировали инцидент.

В Минобороны России 16 ноября заявили, что в предшествующий день по военным объектам Украины был нанесён массированный удар, однако это затронуло исключительно украинскую территорию. Заявления о падении российской ракеты в Польше в оборонном ведомстве назвали провокацией.

Кроме того, в министерстве заявили, что специалисты, изучившие изображения упавших на польской территории обломков, пришли к мнению, что это элементы ракет из используемых Украиной систем ПВО.

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Позднее в самой Польше также заявили об отсутствии оснований полагать, что инцидент с ракетами связан с атакой на страну. Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких оснований считать ЧП на востоке Польши результатом преднамеренных действий.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также усомнился в том, что упавшая в Польше ракета могла быть запущена с российской стороны.

«Общее впечатление сводится к тому, что эта ракета не российского производства. И это заявление открывает путь к определённым фактам, поэтому нам не стоит настаивать на том, что ракета была пущена со стороны России. Я считаю, это было бы провокацией», — сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос корреспондента RT Марии Финошиной на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Индонезии.

В беседе с RT экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что НАТО может использовать случай с падением ракеты в Польше, чтобы оправдать предоставление Киеву более совершенных средств ПВО.

По мнению эксперта, Прибалтика и Польша «ищут драки, которую самостоятельно не потянут», для этого им нужны США и члены альянса.

«Думаю, НАТО, разбирая этот случай, рассмотрит возможность внедрения более совершенных систем противовоздушной обороны», — полагает Риттер.

Эксперт придерживается мнения, что НАТО вне зависимости от инцидента в Польше «уже и так хотелось» предоставить Украине дополнительное вооружение и финансовую помощь.