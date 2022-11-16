Временный поверенный в делах Польши покинул здание МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором видно, что временный поверенный в делах Польши в России покинул здание министерства.

РИА Новости

Польский дипломат покинул здание МИД России без комментариев. Ранее Захарова заявила, что посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.