«По целям только на территории Украины»: в МО РФ назвали провокацией сообщения о падении российских ракет в Польше

В Минобороны РФ заявили, что российские войска 15 ноября нанесли массированные высокоточные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В министерстве подчеркнули, что удары проводились только на украинской территории. Комментируя заявления о падении якобы российской ракеты в Польше, в оборонном ведомстве отметили, что российские специалисты изучили снимки обломков и однозначно отнесли их к элементам ракет украинской системы ПВО С-300. Заявления о падении якобы российской ракеты на территории Польши в министерстве назвали провокацией.

В Минобороны РФ заявили, что 15 ноября российские военные наносили массированные высокоточные удары по территории Украины.

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Он отметил, что все назначенные цели поражены.

«Хотим подчеркнуть: высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы», — сказал в ходе брифинга Конашенков.

Он отметил, что опубликованные снимки обломков, обнаруженных в польском населённом пункте Пшеводув, «однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины».

«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населённом пункте Пшеводув якобы российских ракет являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — сказал представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Конашенков подчеркнул, что 15 ноября ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось. По его словам, все демонстрируемые Украиной разрушения в жилых кварталах столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет.

Обстановка в зоне СВО

Как рассказал Конашенков, российские военные продолжают отражать атаки ВСУ на ряде направлений специальной военной операции на Украине.

В частности, на Купянском направлении сорваны попытки наступления трёх ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате уничтожены более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходные артиллерийские установки.

Кроме того, на Краснолиманском направлении за сутки отражено две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать российские позиции в направлении одного из населённых пунктов ЛНР. По данным Минобороны РФ, противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.

В свою очередь, на Донецком направлении ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск, однако противник был остановлен и рассеян. Уничтожены более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Наряду с этим на Южно-Донецком направлении пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении одного из населённых пунктов ДНР. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 185 районах.

Кроме того, в ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В свою очередь, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в Харьковской области поражены две артиллерийские системы М777 производства США.

Помимо прочего, в Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка «Акация», на территории ЛНР поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Авиацией сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили три беспилотника, а также перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».