Минобороны: ВС России нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины

Вооружённые силы России во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута», — заявили в Минобороны России.

Отмечается, что «все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены».

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что более 30 объектов инфраструктуры повреждено в стране при ракетных ударах 15 ноября.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября по энергосистеме страны нанесли самый массированный удар.