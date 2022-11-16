Глава МВД Украины: более 30 объектов инфраструктуры повреждено при ударах 15 ноября

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что более 30 объектов инфраструктуры повреждено в стране при ракетных ударах 15 ноября.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Из-за масштабной ракетной атаки на Украину поражено более 30 объектов инфраструктуры», — приводит его слова ТАСС.

Украинский министр также заявил, что специалисты оценивают ущерб на каждом из объектов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по украинской территории было нанесено 85 ударов.

Он также сообщил об отключении энергоснабжения во многих городах.