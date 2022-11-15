Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесли 85 ударов
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- © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency
«Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своём — по энергетической инфраструктуре», — сказал Зеленский в обращении в своём Telegram-канале.
По его словам, возможно нанесение ещё около 20 ударов.
Он отметил, что знает об отключении энергоснабжения во многих городах.
Ранее сообщалось о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове.
15 ноября воздушная тревога была объявлена в центральной, восточной и южной части Украины, а также в Киеве.