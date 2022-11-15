Узнать больше

Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесли 85 ударов

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по украинской территории было нанесено 85 ударов.
Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесли 85 ударов
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency

«Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своём — по энергетической инфраструктуре», — сказал Зеленский в обращении в своём Telegram-канале.

По его словам, возможно нанесение ещё около 20 ударов.

Он отметил, что знает об отключении энергоснабжения во многих городах.

Ранее сообщалось о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове.

15 ноября воздушная тревога была объявлена в центральной, восточной и южной части Украины, а также в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить