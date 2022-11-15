Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесли 85 ударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по украинской территории было нанесено 85 ударов.

«Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своём — по энергетической инфраструктуре», — сказал Зеленский в обращении в своём Telegram-канале.

По его словам, возможно нанесение ещё около 20 ударов.

Он отметил, что знает об отключении энергоснабжения во многих городах.

Ранее сообщалось о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове.

15 ноября воздушная тревога была объявлена в центральной, восточной и южной части Украины, а также в Киеве.