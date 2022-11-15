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На Украине сообщают о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове

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Украинские СМИ сообщают о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове.
На Украине сообщают о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По информации издания, часть Львова осталась без света. В Харькове остановлена работа метрополитена, а в Житомире частично пропало электричество.

Кроме того, в Киеве сообщают о новых взрывах.

Также взрывы слышны в Ковеле Волынской области и в Виннице.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, а также в Черкасской и Хмельницкой областях.

До этого стало известно, что воздушная тревога объявлена в центральной, восточной и южной части Украины, а также в Киеве.

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