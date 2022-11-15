На Украине сообщают о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По информации издания, часть Львова осталась без света. В Харькове остановлена работа метрополитена, а в Житомире частично пропало электричество.
Кроме того, в Киеве сообщают о новых взрывах.
Также взрывы слышны в Ковеле Волынской области и в Виннице.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, а также в Черкасской и Хмельницкой областях.
До этого стало известно, что воздушная тревога объявлена в центральной, восточной и южной части Украины, а также в Киеве.