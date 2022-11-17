В Кремле прокомментировали заявление США об ответственности России за ракетное ЧП в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома об ответственности России за ракетный инцидент в Польше.

Представитель Кремля предложил «отмотать назад» и вспомнить о причине всего происходящего в настоящее время.

«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее заявила, что Соединённые Штаты возлагают ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.

При этом президент Польши Анджей Дуда отметил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он подчеркнул высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не важны результаты расследования инцидента в Польше.