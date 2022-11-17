Захарова: США плевать хотели на результаты расследования инцидента в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не важны результаты расследования инцидента в Польше.

«Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам», — прокомментировала она заявление Белого дома по поводу инцидента.

По мнению дипломата, теперь американские граждане поймут, почему до сих пор не нашли убийцу президента США Джона Кеннеди, почему не удалось предотвратить теракты 11 сентября 2001 года и почему политики всегда «выходят сухими из самых мокрых дел».

Официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон ранее заявила, что Соединённые Штаты возлагают ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.

При этом президент Польши Анджей Дуда отметил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он подчеркнул высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.