В Белом доме назвали Россию ответственной за инцидент с ракетой в Польше

Официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Соединённые Штаты возлагают ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.

Её слова приводит пресс-служба Белого дома.

Уотсон также подчеркнула, что у Украины есть право «на самооборону».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Вместе с тем до этого, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.