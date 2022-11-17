Представитель Польши в ООН заявил, что власти продолжат поддержку Украины, несмотря на ЧП

Польша продолжит поддерживать Украину в противостоянии с Россией, несмотря на ракетное ЧП на границе, заявил представитель страны в ООН.

«Нынешняя ситуация не изменит нашего подхода. Польша считает необходимым продолжать поддерживать Украину. Польша делала это с самого начала», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

По данным CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.