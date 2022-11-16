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Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов посла России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.
Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов посла России
  • РИА Новости

«Ещё вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?» — написала Захарова в Telegram.

Ранее в МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Позднее польский президент Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

Он также отметил, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

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