Зеленский заявил о своей неуверенности насчёт принадлежности упавшей в Польше ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно падения ракеты в Польше. Он заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

Об этом он сказал на экономическом форуме агентства Bloomberg.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что, пока расследование не завершено, нельзя говорить, какого типа была ракета.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Президент США Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.