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FT: дипломат из страны НАТО предупредил Украину о разрушении доверия к ней

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Дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.
FT: дипломат из страны НАТО предупредил Украину о разрушении доверия к ней
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times.

В статье говорится, что 16 ноября «вспыхнули разногласия между Украиной и её западными союзниками по поводу того, кто запустил ракету». 

Как заявил неназванный дипломат одной из стран альянса, «это становится смешным», что Киев «разрушает доверие» Запада к нему. По его словам, «никто не обвиняет Украину», но украинские власти откровенно лгут.

«Это более разрушительно, чем ракета», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

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