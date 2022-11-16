Зеленский настаивает на непричастности Украины к «ракетному инциденту» в Польше

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — передаёт слова Зеленского РИА Новости.

Украинский президент заявил о необходимости предоставить Киеву доступ к участию в расследовании инцидента.

Кроме того, Зеленский призвал к «справедливости». По его словам, сначала необходимо признать вину сил украинских ПВО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Вместе с тем до этого, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.