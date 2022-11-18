Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ под Артёмовском

Военные из Донецкой Народной Республики ликвидировали под Артёмовском группу украинских диверсантов, которые сначала согласились на переговоры о сдаче, а потом кинули в своих противников гранату. Об этом рассказали участники этих событий — военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Байкал и украинский военнопленный.

Об этом они сообщили РИА Новости.

По словам бойца НМ ДНР, после того, как украинские диверсанты кинули бомбу, было принято решение взорвать бункер, в котором они укрывались.

В результате взрыва выжили только два диверсанта.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.