Боец НМ ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ под Артёмовском
Об этом они сообщили РИА Новости.
По словам бойца НМ ДНР, после того, как украинские диверсанты кинули бомбу, было принято решение взорвать бункер, в котором они укрывались.
В результате взрыва выжили только два диверсанта.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.