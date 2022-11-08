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ФСБ задержала девять диверсантов СБУ в Херсонской области

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В Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.

По данным ФСБ, выявлены и задержаны девять украинских граждан. При этом их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами России.

У задержанных изъяли свыше 5 кг пластита, электродетонаторы, исполнительные устройства. Также было изъято три готовых к использованию самодельных взрывных устройства, стрелковое оружие и боеприпасы, спецсредства разведки.

Кроме того, был обнаружен и обезврежен заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников администрации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК России («Акт международного терроризма»). Фигуранты дела арестованы.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.

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