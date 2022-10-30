Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре

Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.

Об этом информирует РИА Новости.

На кадрах плавательное средство украинских диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнём российские военные.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара. Обстрел начался в ночь на 19 октября.

Как сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, в городе пропало энергоснабжение после обстрелов украинских военных.