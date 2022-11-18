Володин: киевский режим трижды доказал миру несостоятельность НАТО

Киевский режим трижды доказал миру несостоятельность Североатлантического альянса. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно — это начало конца НАТО. Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО», — написал Володин в Telegram.

Володин отметил, что «вскормленный на натовском оружии» киевский режим «стал его могильщиком».

В качестве примеров он привёл сбитый над Чёрным морем румынский истребитель, взорвавшийся в Загребе беспилотник и упавшую в Польше ракету ПВО Украины.

Польские власти ранее допустили украинских экспертов на место падения ракеты на польской территории.

По словам президента Польши Анджея Дуды, нет никаких доказательств, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

Дуда также заявил, что украинские представители могут ознакомиться с расследованием падения в Польше своей ракеты, но не участвовать в нём.