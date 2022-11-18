Узнать больше

Володин: киевский режим трижды доказал миру несостоятельность НАТО

Короткая ссылка
Киевский режим трижды доказал миру несостоятельность Североатлантического альянса. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: киевский режим трижды доказал миру несостоятельность НАТО
  • РИА Новости

«Совершенно очевидно — это начало конца НАТО. Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО», — написал Володин в Telegram.

Володин отметил, что «вскормленный на натовском оружии» киевский режим «стал его могильщиком».

В качестве примеров он привёл сбитый над Чёрным морем румынский истребитель, взорвавшийся в Загребе беспилотник и упавшую в Польше ракету ПВО Украины.

Польские власти ранее допустили украинских экспертов на место падения ракеты на польской территории.

По словам президента Польши Анджея Дуды, нет никаких доказательств, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

Дуда также заявил, что украинские представители могут ознакомиться с расследованием падения в Польше своей ракеты, но не участвовать в нём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить