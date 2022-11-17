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Дуда: Киев может ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше

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Украинские представители могут ознакомиться с расследованием падения в Польше своей ракеты, но не участвовать в нём. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда.
Дуда: Киев может ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше
  • Gettyimages.ru

В беседе с журналистами он пояснил, что для участия в следственных действиях должны быть реализованы «соответствующие правила международного права».

Дуда добавил, что прокурор представляет «очень доброжелательное отношение к Украине», однако руководствует и правовым поодходом.

«Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идёт об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров», — цитирует президента РИА Новости.

Польские власти ранее допустили украинских экспертов на место падения ракеты на польской территории.

По словам Дуды, нет никаких доказательств, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США не видят свидетельств, которые бы опровергали выводы Польши о том, что ракета была украинской.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.

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