Польские власти допустили украинских экспертов на место падения ракеты
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«Украинские эксперты допущены на место», — заявил он.
Также он отверг вину Киева в падении, предположительно, украинской ракеты на территории Польши, заявив, что Украина «защищает себя от России».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с утверждениями США об ответственности России за инцидент в Польше, несмотря на данные о том, что ракета была украинской.
16 ноября президент Польши Анджей Дуда отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.