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Польские власти допустили украинских экспертов на место падения ракеты

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Польские власти допустили украинских экспертов на место падения ракеты на польской территории. Об этом заявил в своём Twitter руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
Польские власти допустили украинских экспертов на место падения ракеты
  • Gettyimages.ru

«Украинские эксперты допущены на место», — заявил он.

Также он отверг вину Киева в падении, предположительно, украинской ракеты на территории Польши, заявив, что Украина «защищает себя от России».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с утверждениями США об ответственности России за инцидент в Польше, несмотря на данные о том, что ракета была украинской.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

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