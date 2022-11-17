Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждениями США об ответственности России за инцидент в Польше, несмотря на данные о том, что ракета была украинской.

«Если следовать этой логике, то, наверное, можно отматывать ситуацию в обратную сторону», — сказал Песков.

По его словам, тогда можно прийти к выводу, что если бы не было полного нежелания США, НАТО учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Москвой переданные ею проекты договоров, то тогда не было бы и необходимости в спецоперации на Украине.

Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США возлагают ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.