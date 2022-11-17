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Блинкен: США верят выводам Польши об упавшей на её территории украинской ракете

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США не видят свидетельств, которые бы опровергали выводы Польши о том, что упавшая на её территории ракета была украинской, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Таиланде.
Блинкен: США верят выводам Польши об упавшей на её территории украинской ракете
  • AP

Он сообщил, что США доверяют проводимому правительством Польши расследованию.

«Я думаю, вы слышали от нас, что мы пока не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше», — цитирует его ТАСС.

США продолжат «оценивать новую информацию и делиться ей», добавил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что на Украине, в Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что ракета якобы не была украинской.

Блинкен вместе с этим утверждает, что ответственность за инцидент всё равно несёт Россия.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

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