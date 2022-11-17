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Рогов рассказал о переброске Киевом войск к Запорожской области на трёх направлениях

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о переброске Киевом войск к Запорожской области на трёх направлениях. 
Рогов рассказал о переброске Киевом войск к Запорожской области на трёх направлениях
  • globallookpress.com

Он уточнил, что речь идёт о направлениях: Ореховское, Гуляйпольское и Каменское.

«Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что гражданские объекты в сёлах у линии соприкосновения в Запорожской области подверглись ракетным и артобстрелам со стороны украинских войск.

17 ноября стало известно, что два человека погибли, девять получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Михайловки в Запорожской области.

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