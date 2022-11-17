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Рогов: два человека погибли при обстреле Михайловки со стороны ВСУ

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Два человека погибли, девять получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Михайловки в Запорожской области.
Рогов: два человека погибли при обстреле Михайловки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Подробности обстрела боевиками ВСУ Михайловки. Два человека погибли», — написал он в Telegram.

Ещё девять человек получили ранения, из них один в тяжёлом состоянии, двое в реанимации.

Ранее Рогов сообщил, что гражданские объекты в сёлах у линии соприкосновения в Запорожской области подверглись ракетным и артобстрелам ВСУ.

Также стало известно, что украинские военные обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики, выпустив 23 ракеты из РСЗО HIMARS.

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