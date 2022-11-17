ВСУ выпустили 23 ракеты из РСЗО HIMARS по населённым пунктам ЛНР за сутки

Украинские военные обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики, выпустив 23 ракеты из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов... с применением РСЗО M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов один мирный житель погиб, ещё пять человек получили ранения.

Было повреждено три жилых дома и две ж/д станции.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».