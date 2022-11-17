Узнать больше

ВСУ выпустили 23 ракеты из РСЗО HIMARS по населённым пунктам ЛНР за сутки

Короткая ссылка
Украинские военные обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики, выпустив 23 ракеты из РСЗО HIMARS.
ВСУ выпустили 23 ракеты из РСЗО HIMARS по населённым пунктам ЛНР за сутки
  • Legion-Media

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов... с применением РСЗО M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты», — говорится в сообщении

В результате обстрелов один мирный житель погиб, ещё пять человек получили ранения.

Было повреждено три жилых дома и две ж/д станции.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить