ВСУ выпустили 23 ракеты из РСЗО HIMARS по населённым пунктам ЛНР за сутки
- Legion-Media
Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов... с применением РСЗО M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов один мирный житель погиб, ещё пять человек получили ранения.
Было повреждено три жилых дома и две ж/д станции.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».