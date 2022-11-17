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Рогов: сёла в Запорожской области подверглись массированным обстрелам ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что гражданские объекты в сёлах у линии соприкосновения в Запорожской области подверглись ракетным и артобстрелам ВСУ.
Рогов: сёла в Запорожской области подверглись массированным обстрелам ВСУ
  • Legion-Media

Он отметил, что со второй половины дня 16 ноября началось «серьёзное обострение».

«Осуществлены удары из РСЗО. Васильевка — шесть прилётов тяжёлого, то ли РСЗО, то ли 155 мм, прямые попадания в жилые дома. Чудом никто не погиб, Господь так управил. Дома загорелись, зрелище страшное, печальное», — пояснил Рогов. 

Кроме того, по его словам, ВСУ выпустили около шести ракет из РСЗО по Новобогдановке и четыре ракеты по Михайловке.

Ранее он заявил, что власти Киева намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области до конца года.

Кроме того, Рогов сообщил, что ВСУ наносят удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области и пытаются вызвать голод в регионе.

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