Рогов заявил, что украинские военные стремятся вызвать голод в Запорожской области

ВСУ наносят удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области и пытаются вызвать голод в регионе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания», — цитирует Рогова ТАСС.

По его словам, обстрелы ВСУ продолжаются на протяжении четырёх-пяти месяцев, были уничтожены тысячи единиц скота.

15 ноября он сообщил, что в Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области.