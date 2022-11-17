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Рогов заявил, что украинские военные стремятся вызвать голод в Запорожской области

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ВСУ наносят удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области и пытаются вызвать голод в регионе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что украинские военные стремятся вызвать голод в Запорожской области
  • РИА Новости

«Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания», — цитирует Рогова ТАСС.

По его словам, обстрелы ВСУ продолжаются на протяжении четырёх-пяти месяцев, были уничтожены тысячи единиц скота.

15 ноября он сообщил, что в Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области.

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