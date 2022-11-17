Рогов заявил, что украинские военные стремятся вызвать голод в Запорожской области
- РИА Новости
«Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания», — цитирует Рогова ТАСС.
По его словам, обстрелы ВСУ продолжаются на протяжении четырёх-пяти месяцев, были уничтожены тысячи единиц скота.
15 ноября он сообщил, что в Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области.