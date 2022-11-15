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Рогов сообщил, что в Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ

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Атака штурмовой группы украинских военных в Запорожской области была отбита, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Была попытка прорыва штурмовой группы в начале прошлой недели... Наши обнаружили их с помощью беспилотников и отработали ВКС, РСЗО. Подтверждённые потери: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников», — цитирует его ТАСС.

Рогов уточнил, что в результате были уничтожены более 100 боевиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские ВС уничтожили за сутки 120 украинских военнослужащих на Купянском направлении.

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