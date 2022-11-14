Минобороны: ВС России уничтожили 120 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Как информирует ведомство, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВС Украины предприняли безуспешные попытки атаковать подразделения войск России в направлении населённого пункта Куземовка ЛНР.
«В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей», — сказано в сводке ведомства.
Минобороны также сообщило, что российские военные за сутки уничтожили украинский склад вооружения и военной техники в Херсонской области.