Российские ВС уничтожили за сутки 120 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Как информирует ведомство, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВС Украины предприняли безуспешные попытки атаковать подразделения войск России в направлении населённого пункта Куземовка ЛНР.

«В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей», — сказано в сводке ведомства.

Минобороны также сообщило, что российские военные за сутки уничтожили украинский склад вооружения и военной техники в Херсонской области.