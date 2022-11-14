Узнать больше

Минобороны: ВС России уничтожили 120 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
Российские ВС уничтожили за сутки 120 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Минобороны: ВС России уничтожили 120 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Как информирует ведомство, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВС Украины предприняли безуспешные попытки атаковать подразделения войск России в направлении населённого пункта Куземовка ЛНР.

«В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей», — сказано в сводке ведомства.

Минобороны также сообщило, что российские военные за сутки уничтожили украинский склад вооружения и военной техники в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить