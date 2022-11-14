Минобороны России сообщило об уничтожении украинского склада техники в Херсонской области

Российские военные за сутки уничтожили украинский склад вооружения и военной техники в Херсонской области.

«В районе населённого пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе города Харькова уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также отмечается, что за сутки поражено три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области.