Рогов заявил о планах ВСУ совершить наступление в Запорожской области до конца года
«Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, противник уже скапливает войска у границ региона.
При этом он подчеркнул, что пока что не видит предпосылок для заморозки конфликта — Рогов утверждает, что это станет возможно только после нанесения ряда существенных поражений ВСУ.
15 ноября он сообщил, что в Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области.