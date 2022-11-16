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Рогов заявил о планах ВСУ совершить наступление в Запорожской области до конца года

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Власти Киева намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области до конца года, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, противник уже скапливает войска у границ региона. 

При этом он подчеркнул, что пока что не видит предпосылок для заморозки конфликта — Рогов утверждает, что это станет возможно только после нанесения ряда существенных поражений ВСУ.

15 ноября он сообщил, что в Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области.

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