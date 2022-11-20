«Украинский ВПК будет придатком»: как Киев пытается совместно с Западом наладить производство оружия

Концерн «Укроборонпром» планирует разрабатывать и производить тяжёлое вооружение в сотрудничестве со странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании. В заявлении уточняется, что в число государств-партнёров входят Польша, Чехия, Франция и Дания. По словам аналитиков, Запад уже на протяжении многих лет пытается интегрировать Украину в свою систему обороны, в том числе в сфере производства вооружений. Однако вклад самой Украины в подобные совместные предприятия крайне незначителен, поскольку страна за последние десятилетия утратила свой военно-промышленный потенциал, отмечают эксперты.

Концерн «Укроборонпром» намерен совместно с шестью странами — членами НАТО заняться производством тяжёлых вооружений. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. «Укроборонпром» совместно будет производить и разрабатывать тяжёлое вооружение и военную технику минимум с шестью странами — членами альянса», — приводит ТАСС заявление концерна.

В пресс-релизе уточняется, что в число этих государств входят Польша, Чехия, Франция и Дания. С ними «Укроборонпром» якобы создаёт «совместные оборонные предприятия» и линии производства боеприпасов замкнутого цикла, производит «бронированную технику и реактивные системы залпового огня», а также разрабатывает новые высокотехнологичные образцы вооружения.

«Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новопостроенные в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Кроме того, концерн заявил о налаживании выпуска боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также 120-мм мин. Их производство якобы уже не первый месяц рассредоточено на разных мощностях, в том числе на территории стран — партнёров Киева. В «Укроборонпроме» надеются таким образом сократить «зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают».

Напомним, в сентябре «Укроборонпром» сообщил о начале строительства на территории страны завода по производству боеприпасов. По словам представителей концерна, в этом им помогает одно из государств НАТО, по стандартам которого и «будут производиться боеприпасы».

В «Укроборонпроме» отметили, что это «уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договорённости».

Украинское оборонное предприятие

© Пресс-служба УкрОборонПром

Где именно строится завод и совместно с какой страной, в концерне не уточнили.

В ноябре «Укроборонпром» отчитался о заключении соглашения с Чехией по созданию оборонного кластера, который будет заниматься производством военной техники. Помимо этого, в его задачи будет входить увеличение объёмов изготовления боеприпасов различных калибров и развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружений.

На базе кластера Киев также планирует осуществлять сотрудничество в сфере высоких технологий и создание совместных научно-исследовательских центров. Для реализации этих планов якобы будут задействованы как украинские, так и чешские оборонные предприятия.

Уточняется, что соглашение о создании кластера было подписано в соответствии с договорённостями, достигнутыми президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чехии Петром Фиалой на встрече в Киеве 31 октября.

«Подпадает под тему демилитаризации»

Стоит отметить, что налаживать сотрудничество в области обороны с западными странами Украина пыталась ещё до начала российской спецоперации по защите Донбасса. Одной из последних таких инициатив стало подписание «Укроборонпромом» в сентябре 2021 года соглашения с несколькими оборонными компаниями из США о реализации совместных проектов на сумму $2,5 млрд.

Bayraktar TB2 Военно-морских сил Украины

© Wikimedia Commons

Среди этих компаний называлась Lockheed Martin. Кроме того, с Global Ordnance и Day & Zimmermann Lone Star LLC был подписан договор о разработке проектов по модернизации старых и созданию новых производственных мощностей на Украине с привлечением иностранного капитала.

В начале февраля 2022 года по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона было подписано соглашение между «Укроборонпром» и Пятой республикой о сотрудничестве в реформировании оборонно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, Киев рассчитывает совместно с турецкой компанией Baykar Makina построить на Украине завод по производству беспилотников Bayraktar. Для этого 19 июля 2022 года украинский кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях.

Как сообщил в августе украинский посол в Турции Василий Боднар, владелец Baykar Makina создал новую компанию в украинской юрисдикции, которая уже приобрела земельный участок под завод. По словам дипломата, на произведённых заводом беспилотниках будут использоваться в том числе и украинские комплектующие.

Также по теме «Вовлечены в противостояние с Россией»: как ЕС реализует программу по подготовке украинских военных Болгария будет обучать солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС по военной помощи Киеву. Об этом сообщило Минобороны республики....

В конце октября глава компании Baykar Makina Халук Байрактар сообщил, что этап проектирования завода пройден, а его строительство должно быть завершено в течение двух лет.

Планы постройки заводов Baykar на Украине прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, строительство предприятий для выпуска турецких беспилотников Bayraktar TB2 «подпадает под тему демилитаризации» Украины.

«Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО», — сказал Песков.

Напомним, беспилотники Bayraktar были широко разрекламированы на Украине и преподносились в местных СМИ как ключевое оружие в борьбе с Россией. Однако в репутация этих БПЛА пошатнулась после того, как глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский во время разговора с пранкерами Лексусом и Вованом раскритиковал их боевые качества.

«В Bayraktar больше пиара и коррупции, чем боевого применения», — заявил Пашинский пранкерам, которые представились экс-послом США в России Майклом Макфолом.

Пашинский добавил, что данное оружие не самодостаточно и не может работать само по себе, так как его легко сбить при «мощной системе ПВО».

«Производство будет уничтожено»

По словам аналитиков, Запад на протяжении многих лет стремился интегрировать Украину в свою систему обороны, включая и сферу военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Попытки связать с Западом украинский ВПК не случайны. Это часть общего плана по отрыву Украины от России. Но практические результаты в области украинского ВПК невелики», — заявил в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Аналитик отмечает, что «Укроборонпром» не в первый раз делает заявления о новых соглашениях с иностранными партнёрами, но вопрос в том, что из этого реально будет реализовано на практике.

Поставки западного оружия на Украину

AP

© Mauricio Campino

«На бумаге перспективы очень большие. Но, как это часто бывает, особенно в случае с Украиной, на практике реализация всегда отстаёт и очень значительно. Самая главная проблема — это высочайший уровень коррупции на Украине, который губит все самые интересные и продвинутые проекты», — говорит аналитик.

Кроме того, Украина не располагает достаточными ресурсами для равноправного сотрудничества с западными оборонными концернами, считает Ермаков.

«Очевидно, что у Украины нет ни сил, ни средств развивать собственный ВПК. Следовательно, украинский ВПК будет придатком, но чьим? Американцы не проявляют никакого значимого интереса ни к восстановлению украинских предприятий, ни к тем наработкам и секретам, которые, может быть, там ещё остались с советских времён. Но для части европейского ВПК, который переживает не лучшие времена, в сотрудничестве с Украиной может быть определённая польза», — полагает аналитик.

Также по теме «Прокси-война на истощение»: как США наращивают военную помощь Украине США начали поставки Украине ЗРК NASAMS. Об этом сообщил помощник главы Пентагона Джон Плам. По словам чиновника, данные комплексы уже...

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также считает, что вклад Киева в «совместные» предприятия украинских и западных компаний будет крайне незначителен.

«Украина располагала мощным оборонным ОПК на момент распада СССР, но сейчас от него остались очень незначительные мощности, поскольку всё это было разбазарено, уничтожено и распродано. О каком-то полноценном сотрудничестве западных компаний с украинской оборонкой речи идти не может. Скорее всего, под заявлениями «Укроборонпрома» следует понимать планы по созданию предприятий, которые будут производить вооружения для Украины. Но собственно украинских разработок и технологий там будет минимальное количество, если они будут вообще», — заявил аналитик в беседе с RT.

Специалисты также выразили сомнение в реалистичности планов иностранных компаний построить производства на Украине в обстановке продолжающихся боевых действий.

«Любые компании серьёзно рассчитывают всевозможные риски. Военные риски — самые главные при заключении контрактов. На Украине риск того, что это предприятие будет уничтожено, даже не начав работу, слишком велик, чтобы действительно что-то строить там. Какие-то мелкие сборочные площадки могут быть организованы, но и по ним наносятся удары. Поэтому сейчас вся надежда Украины исключительно на западную помощь», — отметил Ермаков.

Аналогичного мнения придерживается и Владимир Шаповалов. По его словам, в заявлениях о создании на Украине, к примеру, заводов по производству Bayraktar больше рекламы, чем реальных намерений.

«Для Турции и западных стран важно обеспечить продвижение своего вооружения. В данном контексте сама новость о том, что Украина будет создавать производство Bayraktar, — это мощнейшая реклама для этих БПЛА. Но что касается реального строительства, то, на мой взгляд, только неадекватные люди будут создавать что-то на территории Украины сейчас, так как все затраты будут впустую — производство будет уничтожено. Безопасных мест, где бы на Украине можно было разместить военно-промышленное предприятие, сейчас нет, так как российские ракеты эффективно бьют по стратегическим объектам», — заключил аналитик.