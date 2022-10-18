Украинский политик Пашинский раскритиковал дроны Bayraktar в разговоре с пранкерами

Украинский политик, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский раскритиковал турецкие беспилотники Bayraktar TB2 во время разговора с пранкерами Лексусом и Вованом, которые представились экс-послом США в России Майклом Макфолом.

Фрагмент видео с разговором пранкеров с Пашинским опубликован в их Telegram-канале.

«В Bayraktar больше пиара и коррупции, чем боевого применения», — сказал украинский политик.

Он добавил, что данное оружие несамодостаточное и не может работать само по себе, его легко сбить при «мощной системе ПВО».

13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что Киев стоит за взрывами в Белгороде и в Крыму.