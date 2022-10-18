Украинский политик Пашинский раскритиковал дроны Bayraktar в разговоре с пранкерами
Фрагмент видео с разговором пранкеров с Пашинским опубликован в их Telegram-канале.
«В Bayraktar больше пиара и коррупции, чем боевого применения», — сказал украинский политик.
Он добавил, что данное оружие несамодостаточное и не может работать само по себе, его легко сбить при «мощной системе ПВО».
13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что Киев стоит за взрывами в Белгороде и в Крыму.