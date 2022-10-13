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Кулеба в разговоре с пранкерами признался, что Киев стоит за взрывами в Белгороде и в Крыму

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что Киев стоит за взрывами в Белгороде и в Крыму.

Пранкеры разговаривали с украинским главой МИД от имени бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, передаёт ТАСС.

Кулеба заявил, что «Крым не является ближайшей оперативной целью» для Киева.

«Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы», — сказал министр.

Кроме того, он заявил, что украинские власти готовили контрнаступление на южном направлении «в тесном сотрудничестве с партнёрами», в первую очередь с Британией и Соединёнными Штатами. 

Ранее глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в беседе с пранкерами заявил, что его позиция заключается в том, что Киев обязан информировать Вашингтон о всех военных операциях. Также он сказал, что у США есть право вето на все украинские операции.

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