Украинский чиновник заявил, что США имеют право вето на все военные операции Киева
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Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского чиновника.
«Моя позиция следующая, что мы должны и обязаны наших американских партнёров ставить в известность», — заявил Пашинский.
Он добавил, что США «тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции».
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Соединённые Штаты оказывают Украине помощь в вербовке иностранных наёмников, а также предоставляют ориентировки по ведению боевых действий.