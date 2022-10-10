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Украинский чиновник заявил, что США имеют право вето на все военные операции Киева

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Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский заявил, что его позиция заключается в том, что Киев обязан информировать Вашингтон о всех военных операциях. Также он заявил, что у США есть право вето на все украинские операции.
Украинский чиновник заявил, что США имеют право вето на все военные операции Киева
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за американского чиновника.

«Моя позиция следующая, что мы должны и обязаны наших американских партнёров ставить в известность», — заявил Пашинский.

Он добавил, что США «тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Соединённые Штаты оказывают Украине помощь в вербовке иностранных наёмников, а также предоставляют ориентировки по ведению боевых действий.

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