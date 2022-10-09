В МИД России заявили о предоставлении США Киеву ориентировок по ведению боевых действий
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Кроме того, отметил Полищук, США продолжают накачивать Украину оружием, а также предоставлять разведданные, полученные с военных и коммерческих спутников.
«Всё это превращает его (Вашингтон. — RT) в участника конфликта. Многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией», — заключил он.
Ранее замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что поставки вооружения на Украину со стороны США приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и НАТО.