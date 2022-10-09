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В МИД России заявили о предоставлении США Киеву ориентировок по ведению боевых действий

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Соединённые Штаты оказывают Украине помощь в вербовке иностранных наёмников, а также предоставляют ориентировки по ведению боевых действий.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Кроме того, отметил Полищук, США продолжают накачивать Украину оружием, а также предоставлять разведданные, полученные с военных и коммерческих спутников.

«Всё это превращает его (Вашингтон. — RT) в участника конфликта. Многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией», — заключил он.

Ранее замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что поставки вооружения на Украину со стороны США приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

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