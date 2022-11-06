«Прокси-война на истощение»: как США наращивают военную помощь Украине
- NASAMS
- Gettyimages.ru
- © Michel Porro
Восемь предназначенных для Украины зенитных ракетных комплексов NASAMS уже «на подходе». Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.
«NASAMS — интересный комплекс. Кажется, сейчас на подходе (для Украины. — RT) восемь систем. Не могу точно сказать, на каком этапе они (поставки. — RT) находятся, но они будут, и, на мой взгляд, это очень важный момент», — сказал он, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Плам также добавил, что «США поставили порядка 1400—1500 ПЗРК Stinger» на Украину. По его словам, хоть это оружие уже и устарело, однако оно оказалось «очень полезным». По мнению представителя Пентагона, «нужно разработать модернизированную версию» данного комплекса и нарастить объёмы его производства.
Кроме того, как сказал Плам, старые советские комплексы ПВО, находящиеся в распоряжении Киева, якобы тоже оказались эффективными.
«Получается очень интересное сочетание, и всё это указывает на то, как важно иметь (в своём распоряжении. — RT) подобные средства», — заявил он.
Стоит отметить, что касательно сроков обучения украинских военных управлению NASAMS звучат противоречивые сообщения.
Так, министр обороны США Ллойд Остин 27 октября заявил, что Соединённые Штаты планируют в начале ноября передать Украине NASAMS и тогда же начать обучение украинских военнослужащих. А на следующий день, 28 октября, пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что подготовка украинских военных к использованию комплексов ПВО NASAMS якобы уже идёт и даже скоро завершится.
Напомним, NASAMS — это наземный ЗРК малого и среднего радиуса действия. В основе этого комплекса — ракеты класса «воздух — воздух», адаптированные для пуска с наземной установки.
Из пусковых установок NASAMS могут создаваться сети, насчитывающие до 12 ЗРК и до восьми РЛС, способных обнаруживать цель на расстоянии 120 км. В комплекс также входят мобильный командный пункт и машина с электронно-оптической системой поиска и сопровождения целей.
«Ситуация складывается крайне тревожная»
В последние дни Вашингтон сообщил сразу о нескольких инициативах по оказанию поддержки Киеву. Так, 4 ноября Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере $400 млн. Соединённые Штаты передадут ВСУ 1,1 тыс. беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, 40 речных бронекатеров, а также средства на модернизацию 250 бронетранспортёров M1117 и систем ПВО HAWK для их включения в последующие транши помощи Киеву.
Помимо этого, в пакет вошло 45 чешских танков Т-72. Ещё 45 танков вызвались оплатить Нидерланды. Таким образом, в общей сложности Украина должна получить 90 танков Т-72, уточнили в Пентагоне.
Напомним, в общей сложности при администрации Джо Байдена США направили Украине военной помощи на $18,9 млрд, из которых $18,2 млрд — с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.
- Поставки США военной помощи Украине
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
5 ноября Пентагон выступил с заявлением о том, что США намерены создать группу помощи Украине в сфере безопасности под названием SAG-U. Её штаб будет размещён в немецком городе Висбаден. Согласно планам, SAG-U продолжит ту работу, которую ранее в регионе выполнял 18-й военно-воздушный корпус.
По словам представителя американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, новая штаб-квартира поможет США продолжить оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе.
Эксперт РИСИ Сергей Ермаков полагает, что создание такой структуры связано с контролем за поставками оружия на Украину.
«Тогда можно задать вопрос: почему они раньше не создали такой структуры, если поставки длятся уже больше восьми месяцев? Мне кажется, это связано в том числе и с выборами в конгресс США. Тема усиления контроля за помощью Украине, за всеми поставками стала сейчас активно обсуждаться в Штатах, в том числе республиканцами, которые требуют, чтобы контрольные органы работали лучше. Кроме того, данная структура позволит координировать помощь Киеву, потому что стран много, у всех разные возможности — всё это надо учитывать», — сказал аналитик в беседе с RT.
В России политику накачки Украины оружием считают ошибочной. Об этом, в частности, заявил журналистам 4 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе рабочей поездки в Калифорнию.
«В связи с новыми решениями американской администрации о дополнительных поставках вооружения Украине хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнёры продолжают ошибочную политику, думая, что решить проблему можно на поле боя, всё больше и больше тратят сил, средств. А теперь уже и подтягивают вооружённые силы к российским границам», — приводит слова Антонова ТАСС.
Комментируя очередную поставку оружия киевскому режиму, посол подчеркнул, что «ситуация складывается крайне тревожная».
«По сути, на Украине, на украинской земле мы ведём борьбу не с украинцами, а со всем объединённым Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене», — сказал дипломат.
Однако, по его словам, вне зависимости от действий Вашингтона РФ всё равно добьётся победы.
«У нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше действительно правое и мы победим», — констатировал Антонов.
«Расширять вооружённый конфликт»
По словам экспертов, ЗРК NASAMS является «неплохой системой ПВО с элементами возможности перехвата ракет». Однако, как отметил Сергей Ермаков, их поставки не смогут принципиально решить для Киева вопрос с противовоздушной обороной.
- NASAMS
- Gettyimages.ru
- © Michel Porro
«Эта система ничего принципиально решить не может. Но сами поставки говорят о том, что администрация Байдена последовательна в своём стремлении подогревать и расширять вооружённый конфликт на Украине», — сказал аналитик.
Тем не менее официально декларируемый объём западных военных поставок не обеспечит Киеву решительного преимущества на поле боя, полагает Ермаков.
«О преимуществе тут речи не идёт. Номенклатура вооружений говорит о том, что это делается скорее для того, чтобы поддержать ВСУ на плаву. Самое парадоксальное, что ни о какой стратегической победе Украины в западных экспертных кругах сейчас разговора нет. Да это и противоречило бы интересам Запада, на самом деле, поскольку они стремятся в долгой прокси-войне на истощение максимально ослабить Россию», — заметил эксперт.
По мнению Ермакова, «американская помощь оказывается в тех пропорциях, чтобы украинские вооружённые силы могли продолжать оказывать сопротивление России».
«Но радикальной эскалации конфликта американцы не хотят, потому что при таком развитии событий им пришлось бы, возможно, напрямую ввязываться в ситуацию», — полагает аналитик.
Схожее мнение в беседе с RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Поставка NASAMS и новый пакет помощи — это очередной вклад в то, чтобы Украина продолжала военное противостояние с Россией, чтобы киевский режим не коллапсировал. Но баланс сил от этого радикально не меняется. Совокупная мощь РФ всё равно больше», — заключил аналитик.
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