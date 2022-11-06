«Прокси-война на истощение»: как США наращивают военную помощь Украине

США начали поставки Украине ЗРК NASAMS. Об этом сообщил помощник главы Пентагона Джон Плам. По словам чиновника, данные комплексы уже «на подходе». Он также сообщил, что Вашингтон поставил Киеву уже около 1400 ПЗРК Stinger. Ранее в США объявили о новом пакете помощи киевскому режиму, который включает 45 танков Т-72, более тысячи беспилотников-камикадзе и другую технику. Однако, по мнению аналитиков, подобные военные поставки не помогут Украине переломить ход событий. Эксперты полагают, что цель такой помощи — поддержание ВСУ на плаву и максимальное затягивание противостояния.

Восемь предназначенных для Украины зенитных ракетных комплексов NASAMS уже «на подходе». Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.

«NASAMS — интересный комплекс. Кажется, сейчас на подходе (для Украины. — RT) восемь систем. Не могу точно сказать, на каком этапе они (поставки. — RT) находятся, но они будут, и, на мой взгляд, это очень важный момент», — сказал он, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Плам также добавил, что «США поставили порядка 1400—1500 ПЗРК Stinger» на Украину. По его словам, хоть это оружие уже и устарело, однако оно оказалось «очень полезным». По мнению представителя Пентагона, «нужно разработать модернизированную версию» данного комплекса и нарастить объёмы его производства.

Кроме того, как сказал Плам, старые советские комплексы ПВО, находящиеся в распоряжении Киева, якобы тоже оказались эффективными.

«Получается очень интересное сочетание, и всё это указывает на то, как важно иметь (в своём распоряжении. — RT) подобные средства», — заявил он.

Стоит отметить, что касательно сроков обучения украинских военных управлению NASAMS звучат противоречивые сообщения.

Так, министр обороны США Ллойд Остин 27 октября заявил, что Соединённые Штаты планируют в начале ноября передать Украине NASAMS и тогда же начать обучение украинских военнослужащих. А на следующий день, 28 октября, пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что подготовка украинских военных к использованию комплексов ПВО NASAMS якобы уже идёт и даже скоро завершится.

Напомним, NASAMS — это наземный ЗРК малого и среднего радиуса действия. В основе этого комплекса — ракеты класса «воздух — воздух», адаптированные для пуска с наземной установки.

Из пусковых установок NASAMS могут создаваться сети, насчитывающие до 12 ЗРК и до восьми РЛС, способных обнаруживать цель на расстоянии 120 км. В комплекс также входят мобильный командный пункт и машина с электронно-оптической системой поиска и сопровождения целей.

«Ситуация складывается крайне тревожная»

В последние дни Вашингтон сообщил сразу о нескольких инициативах по оказанию поддержки Киеву. Так, 4 ноября Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере $400 млн. Соединённые Штаты передадут ВСУ 1,1 тыс. беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, 40 речных бронекатеров, а также средства на модернизацию 250 бронетранспортёров M1117 и систем ПВО HAWK для их включения в последующие транши помощи Киеву.

Помимо этого, в пакет вошло 45 чешских танков Т-72. Ещё 45 танков вызвались оплатить Нидерланды. Таким образом, в общей сложности Украина должна получить 90 танков Т-72, уточнили в Пентагоне.

Напомним, в общей сложности при администрации Джо Байдена США направили Украине военной помощи на $18,9 млрд, из которых $18,2 млрд — с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

Поставки США военной помощи Украине

AFP

© Sergei SUPINSKY

5 ноября Пентагон выступил с заявлением о том, что США намерены создать группу помощи Украине в сфере безопасности под названием SAG-U. Её штаб будет размещён в немецком городе Висбаден. Согласно планам, SAG-U продолжит ту работу, которую ранее в регионе выполнял 18-й военно-воздушный корпус.

По словам представителя американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, новая штаб-квартира поможет США продолжить оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе.

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Эксперт РИСИ Сергей Ермаков полагает, что создание такой структуры связано с контролем за поставками оружия на Украину.

«Тогда можно задать вопрос: почему они раньше не создали такой структуры, если поставки длятся уже больше восьми месяцев? Мне кажется, это связано в том числе и с выборами в конгресс США. Тема усиления контроля за помощью Украине, за всеми поставками стала сейчас активно обсуждаться в Штатах, в том числе республиканцами, которые требуют, чтобы контрольные органы работали лучше. Кроме того, данная структура позволит координировать помощь Киеву, потому что стран много, у всех разные возможности — всё это надо учитывать», — сказал аналитик в беседе с RT.

В России политику накачки Украины оружием считают ошибочной. Об этом, в частности, заявил журналистам 4 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе рабочей поездки в Калифорнию.

«В связи с новыми решениями американской администрации о дополнительных поставках вооружения Украине хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнёры продолжают ошибочную политику, думая, что решить проблему можно на поле боя, всё больше и больше тратят сил, средств. А теперь уже и подтягивают вооружённые силы к российским границам», — приводит слова Антонова ТАСС.

Комментируя очередную поставку оружия киевскому режиму, посол подчеркнул, что «ситуация складывается крайне тревожная».

«По сути, на Украине, на украинской земле мы ведём борьбу не с украинцами, а со всем объединённым Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене», — сказал дипломат.

Однако, по его словам, вне зависимости от действий Вашингтона РФ всё равно добьётся победы.

«У нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше действительно правое и мы победим», — констатировал Антонов.

«Расширять вооружённый конфликт»

По словам экспертов, ЗРК NASAMS является «неплохой системой ПВО с элементами возможности перехвата ракет». Однако, как отметил Сергей Ермаков, их поставки не смогут принципиально решить для Киева вопрос с противовоздушной обороной.

NASAMS

Gettyimages.ru

© Michel Porro

«Эта система ничего принципиально решить не может. Но сами поставки говорят о том, что администрация Байдена последовательна в своём стремлении подогревать и расширять вооружённый конфликт на Украине», — сказал аналитик.

Тем не менее официально декларируемый объём западных военных поставок не обеспечит Киеву решительного преимущества на поле боя, полагает Ермаков.

«О преимуществе тут речи не идёт. Номенклатура вооружений говорит о том, что это делается скорее для того, чтобы поддержать ВСУ на плаву. Самое парадоксальное, что ни о какой стратегической победе Украины в западных экспертных кругах сейчас разговора нет. Да это и противоречило бы интересам Запада, на самом деле, поскольку они стремятся в долгой прокси-войне на истощение максимально ослабить Россию», — заметил эксперт.

По мнению Ермакова, «американская помощь оказывается в тех пропорциях, чтобы украинские вооружённые силы могли продолжать оказывать сопротивление России».

«Но радикальной эскалации конфликта американцы не хотят, потому что при таком развитии событий им пришлось бы, возможно, напрямую ввязываться в ситуацию», — полагает аналитик.

Схожее мнение в беседе с RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Поставка NASAMS и новый пакет помощи — это очередной вклад в то, чтобы Украина продолжала военное противостояние с Россией, чтобы киевский режим не коллапсировал. Но баланс сил от этого радикально не меняется. Совокупная мощь РФ всё равно больше», — заключил аналитик.