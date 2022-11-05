Пентагон: США создают в ФРГ штаб для поставок оружия Украине в долгосрочной перспективе

Соединённые Штаты создают в ФРГ новую Группу помощи, которая будет заниматься контролем над поставками вооружений в Киев в долгосрочной перспективе, заявила заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

«Министерство обороны создаст Группу помощи Украине, которую мы назовём SAGU. Она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооружённых сил США и будет служить координации наших усилий», — передаёт её слова РИА Новости.

Сингх подчеркнула, что новая штаб-квартира позволит Соединённым Штатам оказывать Киеву поддержку в долгосрочной перспективе.

Ранее помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что на Украину было отправлено около восьми зенитных ракетных комплексов NASAMS.