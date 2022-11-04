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В Пентагоне заявили об отправке Киеву около восьми комплексов NASAMS

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Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что на Украину было отправлено около восьми зенитных ракетных комплексов NASAMS.

«Что касается комплексов NASAMS, я думаю, что на подходе около восьми систем», — цитирует ТАСС его заявление на семинаре в Вашингтоне.

Плам отметил, что точно не знает, где сейчас эти комплексы, но «они уже в пути».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в скором времени завершится подготовка украинских солдат к использованию комплексов NASAMS.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США в начале ноября предоставят ВСУ зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

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