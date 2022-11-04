В Пентагоне заявили об отправке Киеву около восьми комплексов NASAMS

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что на Украину было отправлено около восьми зенитных ракетных комплексов NASAMS.

«Что касается комплексов NASAMS, я думаю, что на подходе около восьми систем», — цитирует ТАСС его заявление на семинаре в Вашингтоне.

Плам отметил, что точно не знает, где сейчас эти комплексы, но «они уже в пути».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в скором времени завершится подготовка украинских солдат к использованию комплексов NASAMS.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США в начале ноября предоставят ВСУ зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.