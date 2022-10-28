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В Пентагоне объявили о скором завершении подготовки ВСУ к использованию NASAMS

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В скором времени завершится подготовка украинских солдат к использованию комплексов ПВО NASAMS, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
В Пентагоне объявили о скором завершении подготовки ВСУ к использованию NASAMS
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Тренировочная миссия есть. Мы ожидаем, что она скоро будет завершена и украинцы смогут пользоваться этими комплексами. Когда именно, я сказать не могу по соображениям безопасности», — цитирует её ТАСС.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее на пресс-конференции заявил, что США в начале ноября предоставят ВСУ зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

28 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN объявил, что США в скором времени поставят Киеву новый пакет военной помощи.

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