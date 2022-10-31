«Растёт недовольство»: Евросоюз передал Украине меньше невоенной техники, чем обещал

Как выяснил RT, реальные объёмы поставок невоенной техники Евросоюза Киеву оказались существенно меньше заявленных. К октябрю в ЕС заключили лишь десять контрактов на передачу Украине 179 единиц гражданского транспорта, хотя одна только Германия обещала поставить в 2022 году 480 грузовиков, микроавтобусов и внедорожников. Один тендер пришлось даже отменить из-за дефицита авто. Независимые эксперты отмечают, что Брюссель вынужден переоценивать свои возможности: страны Европы входят в режим жёсткой экономии из-за энергетического и экономического кризисов, спровоцированных антироссийскими санкциями.

«Правительство Германии поддерживает Вооружённые силы Украины в тесной координации со своими партнёрами, — пишет бундесвер на своём официальном сайте 18 октября 2022 года. — Сюда входят поставки из резервов бундесвера и закупки немецкой промышленности, которые финансируются за счёт средств федерального правительства, выделенных на модернизацию».

После этого вступления Минобороны Германии опубликовало полный перечень машин, боеприпасов и оборудования, уже переданных и планируемых к передаче Киеву.

«В этом списке представлен перечень летальной и нелетальной военной поддержки, оказанной Германией Украине», — гласит описание.

В документе RT насчитал 480 единиц колёсной и гусеничной техники, которая не несёт вооружений: это автобусы, грузовики, внедорожники и микроавтобусы. Из них 280, как утверждает бундесвер, уже отправлено.

Ещё 200 грузовиков ожидают своей очереди и пока не закуплены. На них только выделили деньги, передать их обещают до конца 2022 года. Однако шансов, что их успеют оплатить и доставить за оставшиеся два месяца, очень мало. RT выяснил почему.

Реальная статистика госзакупок ЕС

Поставки летальных средств — патронов, гаубиц, танков и оружия — идут по каналам военных ведомств двух стран. Отследить их по открытым источникам невозможно.

Зато нелетальные средства — бронежилеты, медицинское оборудование и обычные колёсные машины, не несущие вооружений, — проходят через открытый портал государственных закупок Евросоюза (TED).

Некоторые данные там могут быть скрыты (например, о характеристиках машин), но любая закупка должна быть зарегистрирована на этом ресурсе. Воспользовавшись этим, RT сумел с точностью до евро подсчитать уже потраченные суммы и определить количество поставленных небоевых машин.

Так, с 23 февраля по конец октября 2022 года на сайте TED опубликованы данные о 26 контрактах на транспортные средства, местом поставки по которым значится Украина. Более половины из них не связаны с военными действиями — это строительная техника, городские пассажирские автобусы, о поставке которых договаривались ещё до начала СВО.

Также на russian.rt.com YLE: полиция Финляндии допустила попадание украинского оружия к местным преступникам

К военным действиям имеют отношение только десять контрактов на общую сумму €24,2 млн. Они заключены в рамках распоряжения от 2021 года по решению Совета Европейского союза №2021/2135. Этим решением полагалось оказывать безвозмездную помощь Вооружённым силам Украины.

Деньги на это выделит Европейский фонд мира — межправительственная организация, созданная Брюсселем для финансирования всех действий Евросоюза, связанных с укреплением обороноспособности.

Как говорится на сайте фонда, его цель — «предотвращение конфликтов, сохранение мира и укрепление международной безопасности».

По упомянутым десяти контрактам планировалось поставить 179 автомобилей, однако поставку 35 карет скорой пришлось отменить, так что на данный момент речь идёт о 144 единицах. Самый активный поставщик — Литва.

В рамках литовской юрисдикции заключено восемь контрактов из десяти. При этом больше всего — грузовиков. Так, планируется поставить от 93 до 116 тентованных грузовиков с двойной кабиной.

Такой разброс по количеству связан с неопределённой стоимостью единицы машины при фиксированном бюджете в размере €12,5 млн. Поставлять их будет литовское подразделение Volvo. Заказ уже оплачен.

Также Брюссель передаст Киеву шесть автомобилей скорой. А вот партия из ещё 35 машин стоимостью €3 млн не доехала из-за дефицита. Литовский исполнитель, с которым уже договорились о доставке, обнаружил, что требуемых скорых уже нет на складе импортёра.

Германия подарит Украине десять пикапов-внедорожников стоимостью €297,5 тыс. от чешского производителя Pulsar Expo — эта компания производит специализированные машины с увеличенным ресурсом на базе IVECO, MAN и Toyota. Также из Германии приедет один бортовой кран-манипулятор с плоской платформой стоимостью €239 тыс.

Также на russian.rt.com Новый посол Украины в ФРГ подверг критике объёмы помощи Киеву со стороны Берлина

Помимо грузовиков, Литва поставит армии Украины 11 автобусов. Это не гражданские автобусы, которые мы убрали из фильтрации результатов: в описании тендера указано, что это автобусы с «увеличенным ресурсом пробега» именно для ВСУ.

Ожидание и реальность

Реальная помощь Украине обычно оказывается гораздо скромнее публично обещанной.

Как ранее рассказывал RT, в Европе ощущают усталость от темы Украины и проблем внутри ЕС. Кроме того, как полагают аналитики, в Брюсселе могли усомниться в политических перспективах нынешнего президента и правительства Украины.

Так, министр финансов Украины Сергей Марченко в середине июля заявил, что Киев не получает финансовой помощи от Европы в ожидаемом объёме. В интервью газете Corriere della Sera он напомнил о согласованном пакете поддержки на €9 млрд, отметив, что Киев пока эти средства в полном объёме не получил.

«Возникают сомнения в судьбе Зеленского и правительства Украины, — рассказывал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. — Потому что все видят, что там внутри начинается борьба, начинаются отставки и замены, растёт недовольство. Поэтому и не спешат отваливать крупные суммы».

Похожая картина складывается и с военной помощью. €24 млн против обещанных €31 млн договорились потратить на Украину в декабре 2021-го. В 2022 году, когда начался полномасштабный военный конфликт, Евросоюз несколько раз увеличивал финансирование на военную помощь: в феврале, марте, апреле и июне.

Теперь общий объём запланированной поддержки составляет €2,5 млрд — но на нелетальные средства из них предусмотрено только €10 млн. Как в этих условиях будут закупать оставшиеся из обещанных 200 грузовиков, стоимость каждого из которых превышает €200 тыс., не совсем понятно.

Кроме того, к сентябрю в Германии заговорили о сокращении военной помощи. Председатель Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью медиагруппе Redaktions Netzwerk Deutschland заявил о недопустимости продолжения оружейных поставок Украине в ущерб боеспособности бундесвера.

Также на russian.rt.com New Yorker: антироссийские санкции Запада не смогут положить конец украинскому кризису

Текущий курс правительства ФРГ Вюстнер охарактеризовал как «каннибализацию» вооружённых сил. Это, по его мнению, может привести к тому, что Германия не сможет обеспечить боеготовность собственной армии, а также выполнять свои обязанности по линии НАТО.

Политолог Павел Данилов говорит, что, как только с ходом СВО стало понятно реальное положение дел и у Евросоюза появились проблемы энергетического, экономического и политического свойства, странам Европы пришлось пересматривать своё отношение к расходам на военную помощь Украине.

«Им приходится затягивать кушаки. Предстоит перезимовать без российского газа. Поэтому в Европе (и особенно в Германии) идут разносторонние дискуссии по поводу помощи Украине, — отмечает Данилин. — Набирают обороты левое движение, правое движение, которые поднимают вопросы собственного суверенитета. И в этом суверенитете помощь Украине как-то не значится. Поэтому грузовики доехали не все».

Данилов отметил ещё одну неочевидную историю.

«Крупная промышленность уезжает из Германии, в том числе в США. Есть ещё непубличная сфера — часть промышленности Германии уезжает в Россию, потому что в России дешевле. У нас дешёвая энергетика, дешёвое сырьё, дешёвая рабсила, — рассказал Данилов RT. — И никаких рисков нет: мы же показали, что мы не будем конфисковывать их предприятия, несмотря на санкции. И поскольку политически это сложно сделать, это не афишируется. Но тем не менее это имеет место».

Это, говорит Данилов, ещё одна из причин, почему правительство Германии не может открыто конфликтовать с Россией: это плохо влияет на их политические и экономические интересы.