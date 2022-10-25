Зеленский заявил, что Украина не получила «ни цента» на восстановление страны
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- © Volodymyr Zelensky
Как пишет Reuters, об этом он сказал в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Зеленский также сообщил, что в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны.
«Россия уничтожает всё, чтобы нам было тяжелее пережить зиму», — приводит его слова РБК.
Зеленский, как уточняет Der Spiegel, призвал к быстрым международным инвестициям в восстановление его страны.
Тот, кто инвестирует в восстановление Украины, инвестирует в будущее государство-член ЕС, подчеркнул украинский лидер.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.