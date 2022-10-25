Зеленский заявил, что Украина не получила «ни цента» на восстановление страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не получил «ни цента» на реализацию плана восстановления страны на общую сумму $17 млрд.

Как пишет Reuters, об этом он сказал в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Зеленский также сообщил, что в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны.

«Россия уничтожает всё, чтобы нам было тяжелее пережить зиму», — приводит его слова РБК.

Зеленский, как уточняет Der Spiegel, призвал к быстрым международным инвестициям в восстановление его страны.

Тот, кто инвестирует в восстановление Украины, инвестирует в будущее государство-член ЕС, подчеркнул украинский лидер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.