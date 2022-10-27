FP: Украина требует кассетные боеприпасы от США

Украина требует кассетные боеприпасы от США.

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«В течение последнего месяца украинские официальные лица продолжали настаивать на поставках так называемых кумулятивно-осколочных артиллерийских снарядов, или DPICM, — разновидности кассетных боеприпасов... а также их европейских аналогов. В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы», — говорится в статье.

Также Украина настаивает на том, чтобы Соединённые Штаты отправили зенитно-ракетный комплекс Avenger.

«Мы всё время запрашиваем новые снаряды, которые имеют большую дальность и большую взрывоопасность», — сказал один украинский военный чиновник на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт обратилась в письме к своей коллеге из Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой предоставить Украине боеприпасы к ранее отправленным Германией зенитным самоходным установкам Gepard.

Она подчеркнула, что в Швейцарии должны «обязательно выполнить» просьбу о дополнительных боеприпасах.