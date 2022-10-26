В ФРГ обратились к Швейцарии с просьбой поставить Украине боеприпасы к Gepard

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт обратилась в письме к своей коллеге из Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой предоставить Украине боеприпасы к ранее отправленным Германией зенитным самоходным установкам Gepard.

«В письме Ламбрехт призвала свою коллегу Виолу Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-мм боеприпасов, произведённых в Швейцарии», — сообщает Der Spiegel.

По словам Ламбрехт, Gepard используют на Украине для защиты морских портов, через которые осуществляется экспорт зерна.

Она подчеркнула, что в Швейцарии должны «обязательно выполнить» просьбу о дополнительных боеприпасах.

Ранее Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.

Швейцария также отклонила просьбу Украины об отправке шлемов и бронежилетов.

26 октября на заседании Федерального совета Швейцарии власти утвердили доклад на тему приверженности страны нейтралитету в политике.