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Швейцария отказалась поставлять армии Украины шлемы и бронежилеты

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Швейцария из-за нейтралитета отклонила просьбу Украины об отправке шлемов и бронежилетов.
Швейцария отказалась поставлять армии Украины шлемы и бронежилеты
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Об этом говорится в отчёте на сайте Федерального совета.

«Бронежилеты и шлемы — оборудование военного назначения, которое классифицируется как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. По этой причине Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии», — говорится в документе.

Ранее Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.

Кроме того, 23 октября Пентагон сообщил, что США не поставят Украине большое количество РСЗО HIMARS по причине ограниченных производственных мощностей.

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