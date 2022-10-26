Швейцария отказалась поставлять армии Украины шлемы и бронежилеты

Швейцария из-за нейтралитета отклонила просьбу Украины об отправке шлемов и бронежилетов.

Об этом говорится в отчёте на сайте Федерального совета.

«Бронежилеты и шлемы — оборудование военного назначения, которое классифицируется как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. По этой причине Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии», — говорится в документе.

Ранее Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.

Кроме того, 23 октября Пентагон сообщил, что США не поставят Украине большое количество РСЗО HIMARS по причине ограниченных производственных мощностей.