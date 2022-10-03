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Швейцария не поддержала идею о передаче Киеву замороженных активов России

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Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.
Швейцария не поддержала идею о передаче Киеву замороженных активов России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря швейцарского Минэкономики Фабиана Майенфиша.

По его словам, для швейцарского правительства конфискация активов лишь на основании принадлежности какой-либо стране или внесения в санкционный список этого государства «не является вариантом поддержки Украины».

Ранее Минфин заявил, что поддерживает идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские.

До этого издание Der Spiegel сообщило, что власти Германии заморозили российские активы на €4,88 млрд.

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