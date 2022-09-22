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Минфин поддерживает идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские

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Министерство финансов поддерживает идею по обмену замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Минфин поддерживает идею обмена замороженных в России иностранных активов на российские
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс. 

«Мы, конечно, отнимать ни у кого ничего не хотим. Мы говорим о том, что мы должны здесь выстраивать обмены. Заморозка, которая была произведена нами в ответ на заморозку западную, не лишает людей права собственности», — отметил Моисеев.

Он добавил, что в Минфине поддерживают идею, которую предлагают крупнейшие банки: двигаться в сторону добровольного обмена.

«Замороженные деньги есть у них здесь, у наших там. Как-то здесь делается взаимозачёт. Собственно, мы такие сделки на комиссии рассматриваем положительно, как правило», — подчеркнул замминистра финансов.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что власти Германии заморозили российские активы на €4,88 млрд.

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