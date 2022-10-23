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The New Yorker: Пентагон отказался поставлять ВСУ большое количество РСЗО HIMARS

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США не поставят Украине большое количество РСЗО HIMARS по причине ограниченных производственных мощностей, сообщает газета The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
The New Yorker: Пентагон отказался поставлять ВСУ большое количество РСЗО HIMARS
  • Legion-Media

«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». …Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — говорится в материале.

Отмечается, что каждая система стоит около $7 млн.

По данным специалистов, Украина расходует более пяти тысяч ракет в месяц.

В то же время их производитель Lockheed Martin производит в общей сложности девять тысяч данных ракет в год.

Ранее Минобороны США поддержало планы корпорации Lockheed Martin нарастить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год.

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