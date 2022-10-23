The New Yorker: Пентагон отказался поставлять ВСУ большое количество РСЗО HIMARS
- Legion-Media
«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». …Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — говорится в материале.
Отмечается, что каждая система стоит около $7 млн.
По данным специалистов, Украина расходует более пяти тысяч ракет в месяц.
В то же время их производитель Lockheed Martin производит в общей сложности девять тысяч данных ракет в год.
Ранее Минобороны США поддержало планы корпорации Lockheed Martin нарастить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год.