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В Швейцарии заявили о приверженности статусу политического нейтралитета

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На заседании Федерального совета Швейцарии власти утвердили доклад на тему приверженности страны нейтралитету в политике.
В Швейцарии заявили о приверженности статусу политического нейтралитета
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«Федеральный совет пришёл к выводу, что он будет продолжать придерживаться практики нейтралитета, установленной в Белой книге 1993 года о нейтралитете», — говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что власти страны намерены сохранить нейтралитет в качестве инструмента внешней политики и политики безопасности. В Берне подчеркнули, что хотели бы понимания и признания Европой швейцарского нейтралитета.

Ранее Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.

Швейцария также отклонила просьбу Украины об отправке шлемов и бронежилетов.

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