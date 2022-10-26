В Швейцарии заявили о приверженности статусу политического нейтралитета

На заседании Федерального совета Швейцарии власти утвердили доклад на тему приверженности страны нейтралитету в политике.

«Федеральный совет пришёл к выводу, что он будет продолжать придерживаться практики нейтралитета, установленной в Белой книге 1993 года о нейтралитете», — говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что власти страны намерены сохранить нейтралитет в качестве инструмента внешней политики и политики безопасности. В Берне подчеркнули, что хотели бы понимания и признания Европой швейцарского нейтралитета.

Ранее Швейцария не поддержала идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России.

Швейцария также отклонила просьбу Украины об отправке шлемов и бронежилетов.